Talmassons dominatrice Cbf Balducci è travolta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) cbf0 cda 3 CBF: Vittorini 8, Civitico 3, Stroppa 7, Fiesoli 5, Mazzon 7, Bonelli 1, Bresciani (L), Bolzonetti 4, Korhonen. Non entrate: Morandini, Masciullo, Broekstra, Quarchioni. All. Carancini. CDA VOLLEYFVG: Populini 9, Eckl 6, Eze 3, Hardeman 19, Costantini 5, Piomboni 6, Monaco (L), Negretti, Kavalenka, Bole, Grazia. Non entrate: Gulich, Feruglio. All. Barbieri. ARBITRI: Grossi, Candeloro. Parziali: 21-25 15-25 21-25 Note - Spettatori: 530. Vincee non può essere diversamente considerando la brutta prova della Cbfche non brilla in nessun fondamentale: è sempre in mano delle friulane la partita della pool promozione di A2 di volley femminile. La Hardeman trascina con 19 puntiben orchestrata dalla ...