Tajani | non ci facciamo intimidire dalle minacce Houthi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) "Non ciintimoriredegli. Noi difendiamo il traffico mercantile, non attacchiamo nessuno ma non vogliamo essere attaccati da nessuno. C'è una libera circolazione marittima: se ci saranno degli attacchi risponderemo difendendo le navi mercantili italiane. Questo deve essere molto chiaro. Non cida nessuna dichiarazione degli, che sono un'organizzazione terroristica". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioal margine dei Med Dialogues dopo l'intervista di un leadera Repubblica.