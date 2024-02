Tabellone Atp Marsiglia 2024 | Hurkacz prima testa di serie | presente Lorenzo Musetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ilprincipale dell’ATP 250 di, in programma nella città transalpina dal 5 all’11 febbraio. Il primo favorito del seeding è Hubert, in un draw decisamente di buon livello per essere di categoria ‘250. Tra le prime quattro teste dianche Grigor Dimitrov, Karen Khachanov e Ugo Humbert, quest’ultimo uno dei tanti francesi a caccia di un buon risultato. Tra i nostri c’è, che sfiderà Marterer all’esordio. COPERTURA TV MONTEPREMIATPPRIMO TURNO (1)bye (WC) Bonzi vs Shevchenko Machac vs Murray Marterer vs (6)(4) Humbert bye (WC) Shapovalov vs (Q) Gaston Ruusuvuori vs Van Assche Barrere vs (5) ...