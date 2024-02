‘T-Quality sul Divano’ | Fabio Caressa ed Emis Killa commentano Sanremo 2024

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il Festival dideve ancora cominciare ma rumors, scommesse e commenti sono già più caldi che mai. E tra i ‘salotti’ più attivi c’è quello di SisalTipster, community social da oltre 110mila appassionati alla ricerca di analisi sugli eventi sportivi e non solo. Proprio in occasione della 74° edizione della kermesse, torna il format T-sul Divano che finora ha coinvolto oltre 2,5 milioni di utenti social con oltre 5 milioni di visualizzazioni. A commentaretorna ‘Il Professore’ di SisalTipsteraffiancato quest’anno dache prende il testimone da Jake La Furia. Il coinvolgimento del rapper promette di portare nuova dinamicità e freschezza alle discussioni sul Festival di, ...

Milano oggi, venerdì 2 febbraio, è stata la nona grande città peggiore al mondo per qualità dell’aria, scendendo al decimo posto nel tardo pomeriggio. Dato che emerge dalla classifica quotidiana stila ...SisalTipster, la community social che unisce oltre 110.000 appassionati alla costante ricerca di un’analisi originale ed efficace del prossimo evento sportivo e non, in vista dell’inizio del 74° Festi ...Fabio Caressa assieme a Emis Killa per raccontare Sanremo 2024 nella seconda edizione del 'T-Quality sul divano' di Sisaltipster.