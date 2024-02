Svolta Osimhen | cessione e firma immediata | rivelazione dall’Inghilterra

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Arriva una notiziache fa tremare i tifosi del Napoli, lariguarda il futuro di VictorVictored il Napoli, un rapporto che sembrava andare a gonfie vele almeno fino alla scorsa stagione. Il nigeriano era diventato non solo il beniamino della tifoseria, ma anche l’eroe della città, grazie alla maschera protettiva che indossa durante le partite. Qualcosa però tra le parti si è rotto a partire dal calciomercato estivo. È sotto l’occhio di tutti la faraonica proposta che il centravanti del Napoli aveva ricevuto dall’Arabia Saudita. L’offerta era di circa 35 milioni stagionali e la possibilità di diventare, insieme a Cristiano Ronaldo, uno dei volti del calcio arabo. Un’offerta rifiutata per forze di cause che però ha incrinato i rapporti con il Napoli. Rapporti che si sono ...

