Svolta in Olanda | sarà vietato fumare in tutto il paese

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Decisione importante quella presa dal governo olandese nella lotta al tabagismo, vera piaga dell’intera popolazione, unain aperta contraddizione comunque con le politiche più libertine sulle droghe leggere Prima era toccato alle svapo essere prese di mira con un provvedimento che impediva di fatto di aromatizzarle. Dal 1 Ottobre 2023, è statoprodurre, vendere e fare uso di liquidi per sigarette elettroniche che abbiano aromi differenti rispetto a quelli tabaccosi, il rimedio più veloce e apprezzato sopratdai giovani, per passare dalle sigarette classiche a quelle elettroniche. Ora inarriva lo stop alla vendita delle sigarette, una mossa sorprendente per unper molti aspetti molto più aperto. Importante decisione presa dal governo olandese – Cityrumors.it – Una ...

Prima o poi doveva succedere. La rivolta dei trattori non rappresenta altro che la prova generale di quello che si sta profilando all’orizzonte. In realtà, almeno per quanto riguarda ...Prima o poi doveva succedere. La rivolta dei trattori non rappresenta altro che la prova generale di quello che si sta profilando all’orizzonte. In realtà, almeno per quanto riguarda ...(Adnkronos) – Non si ferma l'ondata di proteste degli agricoltori in Europa. Le autorità locali hanno riferito questa mattina al Guardian che diversi valichi di frontiera tra Belgio e Olanda sono stat ...