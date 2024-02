Superbike | Alvaro Bautista sbotta contro il nuovo regolamento!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ha fatto discutere, fa discutere e farà discutere il cambio di regolamento che obbligherà Ducati a piazzare sette chili di zavorra sulla moto del campione del mondo. Una decisione, presa dagli organizzatori del campionato iridato dedicato alla derivate, che non è andata giù ad, bi-campione delle ultime due annate iridate. Recentemente, infatti, l’esperto spagnolo ha attaccato a spada tratta lariservando parole durissime alla nuova norma che potrebbe metterlo in grande difficoltà in vista di questo 2024 che lo vedrà difendere l’alloro di numero uno della competizione. Le parole di un(Ducati) arrabbiatissimo: “Regolamento costruito per penalizzarmi!” (Credit – WorldSBK)“Non posso certo dire di essere contento di questa nuova regola, ma me l’aspettavo ...