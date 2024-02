Sulla tavola cibo di qualità Al prezzo giusto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Canè Il ragionamento, se vogliamo, è molto semplice: se la Ue fosse l’unica zona abitata e produttiva del mondo, non ci sarebbero problemi. Si potrebbe fare di tutto: avviarci a tappe forzate verso un mondo total green, abolire la chimica, coltivare una fetta minima del territorio e tenere tutto il resto libero per picnic, passeggiate, circoli del golf. Questo nel bene o nel male non succede. Tanto per fare un esempio, se si vieta l’uso di certi pesticidi, ma le industrie (giustamente) continuano a venderli nei paesi in cui non sono proibiti e da cui tornano sui mercati di casa prodotti a prezzi stracciati, beh, qualcosa non funziona nelle nostre regole. Intendiamoci. Nulla è più protetto e assistito dell’agricoltura nell’Europa unita. Da sempre. E in un ipotetico articolo 1 dell’inesistente costituzione europea, potremmo parlare di "Federazione fondata sul lavoro agricolo". Se la ...