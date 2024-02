Sulla loro love story non ci sono più dubbi

Chiara Ferragni e Fedez : la coppia, amata e criticata sui social, si è da poco trasferita in una Casa lussuosissima e di grandi dimensioni. Lo ... (uominiedonnenews)

Sanremo 2024 - The Kolors : la rivelazione sul brano in gara e il retroscena inedito sulla loro partecipazione ad Amici

I The Kolors pronti per il Festival di Sanremo: "Ecco come è nato il brano che porteremo sul palco dell'Ariston". (comingsoon)