Sul palco di Sanremo Dargen porta l' archivio di Moschino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Rebecca Baglini è un fiume in piena quando parla del suo lavoro, di come ci è arrivata, di come costruisce l’immagine di tanti artisti. In passato lo ha già fatto per Marracash, ma anche per i Maneskin, Alessandro Cattelan, Marco Mengoni. Quest’anno, salirà suldicon i Negramaro, Mattia Stanga, i Ricchi e Poveri eD’Amico per cui ha costruito una serie di look di cui va particolarmente fiera. L'abbiamo intervistata per sapere come è nato il progetto. La sera del red carpet «Il punto di partenza è ovviamente sempre il testo della canzone, la persona, e da quello mi faccio guidare nella direzione creativa, cha va dalla scelta del brand al costruire un’edicola, come nel caso di, in cui sono coinvolti diversi personaggi e autorità che dialogheranno attorno al tema dei migranti». È questo il ...