Sughero e malte del Mediterraneo per proteggere i grattacieli Usa

(Di lunedì 5 febbraio 2024) SOSTENIBILITÀ NELLA COSTRUZIONE, benessere tra le pareti domestiche o in una stazione della metropolitana di Parigi e di Mumbai in India, ma anche nel teatro di Brunello Cucinelli, negli edifici di alcuni grandi player come Linkedin e Mastercard della Silicon Valley indiana di Bangalore, nel Museo dedicato all’Archeologia e all’Arte Iberica di Abrantes in Portogallo o nel terminal crociere di Lisbona. È questo il leit motive di Diasen, una Pmi marchigiana (la sede è a Sassoferrato in provincia di Ancona) che coniuga il genio italiano nel mettere insieme, nelle sue soluzioni per l’architettura, cose all’apparenza lontane (come ile la pomice) ma storicamente vicine a noi e che sono nel Dna, spesso trascurato, del costruire. Una cinquantina di addetti (ma erano 5 nel 2002 quando Diego Mingarelli (nella foto sopra) entra in azienda e ...