Su Gaza e Ucraina l' Onu vede il mondo alla rovescia ed è dannoso

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Mettiamo in fila tre recentissimi episodi di rilevanza globale per evidenziare come stiamo progressivamente precipitando nell'era del, in cui un Occidente debole e confuso ha ormai perso, forse per sempre, la sua centralità. Partiamo dal clamoroso «documento transatlantico» sottoscritto da oltre 800 funzionari pubblici americani ed europei in servizio attivo e indirizzato alle rispettive cancellerie per denunciare sia «le gravi violazioni del diritto internazionale» imputate a Israele per la risposta militare dopo il pogrom del 7 ottobre, sia la complicità attribuita all'Occidente nella realizzazione di «una delle più gravi catastrofi umanitarie del secolo», fino a potenziali scenari di «pulizia etnica o genocidio». È quantomeno irrituale che centinaia di funzionari in carica, coperti dall'anonimato, facciano ...