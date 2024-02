Stupro Villa Bellini | mercoledì 7 | sit-in alla Prefettura organizzato dalle donne catanesi del sindacato e delle associazioni 

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 Lesi stringono accantogiovanissima concittadina che ha subito violenza sessuale. E chiedono al Prefetto di Catania di essere ricevute per manifestare grande preoccupazione in meritosicurezza della città, che ha intrapreso una pericolosa discesa sociale, economica ed etica. Per questo si danno appuntamento7 alle ore 17,30 di fronte, ledi Cgil, Udi, la Ragnatela, Città felice, Fare stormo-il Cerchio, Femministorie, AUSER, ANPI, Antimafia e legalità, Governo di lei, Immagina Motta S.Anastasia, Memoria e Futuro, Rete Restiamo Umani, Rete ...

Catania - Una tranquilla passeggiata serale nella suggestiva Villa Bellini di Catania si è trasformata in un incubo per una Giovane Coppia , una ... (abruzzo24ore.tv)

Lo stupro di Catania sconvolge l'Italia e crea più di un imbarazzo politico. Si pensi, per esempio, all'assordante silenzio di Elly Schlein sulla vicenda. Ma c'è un… Leggi ...CATANIA – Le donne catanesi sono vicine alla giovanissima cittadina che ha subìto la violenza sessuale alla Villa Bellini. Chiedono al prefetto di Catania di essere ricevute per manifestare grande ...C'è chi si è avvalso della facoltà di non rispondere e chi ha respinto le accuse che gli vengono contestate per lo stupro alla villa Bellini.