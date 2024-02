Stupro di Catania | in carcere due minorenni e un 18enne La vittima | “Tremavo come una bambina”

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 - Per i tregli indagati per lodella ragazza di 13 anni avvenuto ail 30 gennaio il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in(Mentre la decisione per gli altri quattro indagati è attesa nelle prossime ore). Sono accusati di avere avuto una parte attiva nella violenza sessuale di gruppo. In realtà si è scoperto che uno dei tre è giàe la sua posizione domani sarà trasmessa, per competenza funzionale, alla procura distrettuale. Oggi davanti al gip c’erano gli indagati, 5 maggiorenni e 2, tutti egiziani. Due non hanno risposto alle domande del magistrato, mentre ha continuato a collaborare il giovane che aveva già aiutato gli investigatori a identificare gli altri membri del branco. ...

«Non sono stato io»: è la frase maggiormente ripetuta negli interrogatori di garanzia, davanti ai giudici per l'udienza preliminare, da parte dei sette fermati per la ...