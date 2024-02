Stupro di Catania | chi sono i sette «insospettabili» ragazzi accusati di violenza

Catania - Una tranquilla passeggiata serale nella suggestiva Villa Bellini di Catania si è trasformata in un incubo per una Giovane Coppia , una ... (abruzzo24ore.tv)

Stupro di gruppo a Catania. Dopo l'arresto di cinque sospettati (uno ai domiciliari per aver collaborato all'identificazione del 'branco'), si terrà questa ...Nel caso di stupro di gruppo a Catania, che ha scosso l'opinione pubblica, emergono dettagli sul profilo dei sette cittadini egiziani accusati del brutale crimine ai danni di una 13enne. Chi ha avuto ...Le donne si prendono la scena alla Festa di Sant’Agata di Catania. Vestite di bianco hanno sfilato dietro ...Sant’Agata – aggiunge in un contesto pervaso di orrore per lo stupro di una tredicenne in ...