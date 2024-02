Stupro Catania | in carcere 3 del branco Nelle carte gli abusi alla tredicenne | ma gli indagati negano | «Siamo innocenti»

Il suo contributo è stato importante per le indagini. Ha fatto il nome degli altri ragazzi, egiziani come lui, arrestati per lo Stupro di Catania . ... (ilmessaggero)

Stupro di Catania , disposto il carcere per due minorenni e un 18enne Tre degli indagati per la violenza di gruppo a Catania andranno in carcere . Il ... (tpi)

«Non sono stato io»: è la frase maggiormente ripetuta negli interrogatori di garanzia, davanti ai giudici per l'udienza preliminare, da parte dei sette fermati per la ...Tre degli indagati per la violenza di gruppo a Catania andranno in carcere. Il gip per i minorenni di Catania ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre dei ragazzi accusati di ...Pochi giorni fa, a Catania, sette ragazzi hanno aggredito e violentato una ragazza di tredici anni, davanti agli occhi del fidanzato. Due casi, tremendamente simili, di stupro di gruppo, perpetrato da ...