Stupro alla Villa Bellini, l’assessore regionale Nuccia Albano: “Più controlli nelle città” (Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 Violenza a Catania, Albano: “Più controlli nelle città. Il tema del rispetto delle donne sia caposaldo nelle comunità“. “La violenza subita dalla ragazza tredicenne a Catania desta un sentimento di ripugnanza verso chi l’ha commessa. La prima reazione d’istinto della collettività è la richiesta di una pena esemplare, ancora più dura se, come in questo caso, sono coinvolti immigrati irregolari. Ma, ricordiamolo sempre, questi reati non sono commessi solo da extracomunitari e non hanno alcun colore: si tratta di violenza e basta”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Famiglia e alle politiche sociali, Nuccia Albano. “In questa circostanza mi pare che ci si stia ... Leggi tutta la notizia su dayitalianews (Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 Violenza a Catania,: “Più. Il tema del rispetto delle donne sia caposaldocomunità“. “La violenza subita dragazza tredicenne a Catania desta un sentimento di ripugnanza verso chi l’ha commessa. La prima reazione d’istinto della collettività è la richiesta di una pena esemplare, ancora più dura se, come in questo caso, sono coinvolti immigrati irregolari. Ma, ricordiamolo sempre, questi reati non sono commessi solo da extracomunitari e non hanno alcun colore: si tratta di violenza e basta”. Lo dichiaraFamiglia e alle politiche sociali,. “In questa circostanza mi pare che ci si stia ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Catania, violenza di gruppo su una 13enne: la decisione del gip per i minorenni Si è tenuto questa mattina l’interrogatorio di garanzia, davanti al gip Carlo Umberto Cannella, dei 4 maggiorenni fermati dai ... Si è tenuto questa mattina l’interrogatorio di garanzia, davanti al gip Carlo Umberto Cannella, dei 4 maggiorenni fermati dai ...

". Ma la 13enne stuprata riconosce i tre egiziani I quattro maggiorenni indagati per lo stupro di gruppo di Catania sono comparsi davanti al gip per la convalida del provvedimento restrittivo: uno di loro ha preferito non rispondere ...

CATANIA – Le donne catanesi sono vicine alla giovanissima cittadina che ha subìto la violenza sessuale alla Villa Bellini. Chiedono al prefetto di Catania di essere ricevute per manifestare grande ...