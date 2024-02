Stupro a Catania | L' Orrore nel Cuore della Villa Bellini - La Terribile Notte della Giovane Coppia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 5 febbraio 2024)- Una tranquilla passeggiata serale nella suggestivadisi è trasformata in un incubo per una, una ragazza di 13 anni e il suo fidanzato di 17. Il 30 gennaio alle 19:30, il parco cittadino è diventato il teatro di un atto di violenza brutale perpetrato da un branco di sette giovani egiziani, di cui tre minorenni. Laè stata circondata e trascinata nei bagni pubblici, dove due membri del gruppo hanno violentato la ragazza sotto gli occhi degli altri cinque, che hanno costretto il fidanzato a guardare impotente. La vittima, in lacrime, ha raccontato l'subito, implorando di essere lasciata andare e supplicando di non farle del male. Nonostante i tentativi disperati ...