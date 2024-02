Stupro 13enne | fermati sentiti dal Gip

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 16.20 Udienza di convalida davanti al Gip di Catania per la violenza sessuale di gruppo ai danni di una.Gli indagati sono 4 maggiorenni e 3 minorenni, tutti egiziani.Due dei maggiorenni hanno fatto scena muta. Uno ha ammesso di essere presente, ma senza prendere parte allo. Il quarto ha detto che era lì per caso e non ha partecipato. La giovane vittima aveva riconosciuto tre dei. Gli altri erano stati indicati dal fidanzatino, tenuto fermo mentre abusavano della ragazzina, che li supplicava di non farle del male.