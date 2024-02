Studente sospeso da scuola per un’intervista | “Punito per un pensiero diverso | rischio la maturità”

Come riportato dal quotidiano l'Unione Sarda, l'insegnante è indagato per atti sessuali su minore dal procuratore di Cagliari Marco Cocco. Non è ... (247.libero)

Damiano Cassanelli rischia di non essere ammesso alla maturità nonostante i buoni voti per aver protestato pubblicamente, come rappresentante di ... (repubblica)

Stanno sfilando davanti alla commissione disciplinare gli alunni sospettati di essere i responsabili dell'occupazione, mentre le famiglie sono pronte a una raccolta fondi per ripagare i danni ...Damiano Cassanelli rischia di non essere ammesso alla maturità nonostante i buoni voti per aver protestato pubblicamente, come rappresentante di istituto, per ...MODENA – Il caso di Damiano Cassanelli continua a sollevare il dibattito politico. In risposta alle interrogazioni dei parlamentari modenesi del Pd sul caso dello studente del Barozzi che non solo ris ...