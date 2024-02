‘Stregati da Sophia’ | mercoledì la presentazione del Festival

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMercoledi 7 Febbraio 2024 alle ore 16,00 presso la sede dell’Università degli studi del Sannio, Palazzo San Domenico (Sala Conferenze- 1°piano Piazza Guerrazzi- BN) , si terrà la conferenza stampa per ladel programma del 10°Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica ” Stregati da Sophia” con la collaborazione dell’Università degli studi del Sannio. Gli incontri si svolgeranno dal 5/03/2024 al 15/05/2024 in presenza e in contemporanea saranno trasmessi on line sul canale Cisco Webex Stregati da Sophia Il tema della decima edizione è ” Linguaggio” Interverranno: Carmela D’Aronzo Presidente Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia” Clemente Mastella Sindaco di Benevento Gerardo Canfora Rettore dell’Università del Sannio Antonella Tartaglia ...