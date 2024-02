Strage di Bologna | imbrattate le foto delle vittime in stazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Sono stateledelladel 2 agosto 1980 in: il grave e riprovevole episodio è apparso questa mattina sul pannello della pensilina dei taxi presente sul piazzale. Scritte confuse e alcune offensive – non si sa se consapevolmente rivolte contro leritratte in– hanno danneggiato la memoria e il ricordo, con i responsabili ancora da individuare. A perdere la vita, quel giorno, furono 85 persone. I loro volti, oggi, appaiono sfigurati dai pennarelli. Un gesto condannato anche dal deputato bolognese del Pd De Maria, che fa sapere: "Un atto grave, che avviene mentre è in corso un importante processo di appello relativo ai mandanti della ...

Anna Maria Cossiga: "Una volta trovai in salotto Francesca Mambro e Giusva Fioravanti che prendevano il tè. Rimasi basita. Ma lui mi disse: Figlia mia, per la strage di Bologna sono innocenti".Quando vide il papà prendere il té in casa con i terroristi Anna Maria Cossiga rimase «basita». La figlia dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga ...(Adnkronos) – ”Aveva sempre la casa piena di gente. Una volta trovai in salotto Francesca Mambro e Giusva Fioravanti che prendevano il tè. Rimasi basita. Ma lui mi disse: ‘Figlia mia, per la strage di ...