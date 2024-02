“Stonati a Sanremo – 40 adolescenti senza pass”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) I giovani speaker della radio deglisaranno inviati e “infiltrati” speciali direttamente dalla città dei fiori, alla scoperta dei segreti di cui normalmente pochi si occupano. È il podcast , realizzato per RaiPlay Sound da Radioimmaginaria e in onda da lunedì 5 a domenica 11 febbraio su RaiPlay Sound e su Spotify. Chi c’è dietro il Festival? E dietro le canzoni? Come si fa a realizzare uno spettacolo così? I ragazzi scoveranno le curiosità legate alla kermesse, i retroscena più bizzarri dalle voci di chi vive il “dietro le quinte” del Festival. Chiamati per l’occasione “”, gli speaker di Radioimmaginaria – dal 2012 antenna pronta a trasmettere e a ricevere i segnali del mondo che verrà, nonchè network realizzato, diretto e condotto da ragazzi che hanno dagli 11 ai 17 anni – saranno alla continua ricerca di une ...

