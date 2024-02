Sterling K Brown | Robert Downey Jr merita di vincere l' Oscar

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L'attore è candidato nella stessa categoria, ma è convinto di non avere chance controJr. Nel corso della sua recente apparizione come ospite del Graham Norton Show,K.ha predetto la vittoria diJr. agli2024 nella categoria Miglior attore non protagonista, dove lui stesso è candidato per American Fiction., che ha dichiarato di essere felicissimo anche per il solo fatto di essere candidato in mezzo a colleghi così bravi, ha anche aggiunto che una eventuale vittoria diJr. sarebbe del tuttota dal suo punto di vista. "Vi dico cheJr. vincerà, ed sarà una vittoriata. È un attore incredibile. Dovreste dargli ...

