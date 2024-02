Stellantis | smentita fusione con Renault | restiamo scettici | ecco il rischio per i lavoratori italiani

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb – Da alcuni giorni sono tornate a circolare diverse voci sulla possibiletra, la società nata nel gennaio 2021 dall’unione di FCA e il gruppo PSA, e la casa automobilistica francese. Sulla questione si è ora espresso John Elkann, presidente esecutivo di, il quale ha smentito le notizie sull’eventuale operazione: “Non esiste alcun piano allo studio riguardante operazioni didicon altri costruttori. La società è concentrata sull’esecuzione del piano strategico Dare forward e nella puntuale realizzazione dei progetti annunciati per rafforzare l’attività in ogni mercato dove è presente, inclusa l’Italia”.simbolo della deindustrializzazione italiana La famiglia Agnelli, attraverso la ...

"Non esiste alcun piano allo studio riguardante operazioni di fusione di Stellantis con altri costruttori. La società è concentrata sull'esecuzione del piano strategico Dare forward e nella puntuale ...turno. E così, mentre i rapporti tra Governo e azienda sono sempre più tesi e si fanno largo le voci – smentite stamattina da John Elkann – di una grande alleanza tra Stellantis e Renault, destinata a ...E adesso Mirafiori si ferma. Per un mese intero, a marzo, sarà cassa integrazione per i 2.260 lavoratori dello stabilimento torinese. Le linee della Maserati e della 500 elettrica non si fermeranno co ...