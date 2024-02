Stellantis | la protesta dei lavoratori a Pomigliano | “Cosa vuole fare Tavares in Italia? Non c’è uno straccio di politica industriale”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Ad’Arco torna lo spettro degli esuberi per i 4500 operai dello stabilimento Giambattista Vico –finiti in mezzo alla diatriba sugli eco-incentivi tra il governo e l’azienda nata nel 2021 dall’alleanza tra Fiat Chrysler Automobilies e i francesi di Groupe PSA (Peugeot). Pochi giorni fa l’amministrato delegato diCarlosaveva parlato di rischio, in assenza di incentivi per il mercato delle vetture elettriche, per le fabbriche di Mirafiori e di. “Il settore dell’automobile a breve sarà sconvolto dalla transizione energetica e dalla produzione di auto elettriche – spiega Biagio Trapani della Fim Cisl – e noi oggi abbiamo inle due fabbriche più produttive (Mirafiori e) che sono a rischio esuberi nel ...