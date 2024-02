Stellantis ferma la produzione a Mirafiori fino ad Aprile | oltre 2mila lavoratori in cassa integrazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’impianto Fiat di, alle porte di Torino, rimarrà fermo per 4 settimane in più del previsto., l’azienda che controlla il marchio Fiat e quello Maserati, le cui auto sono prodotte nello stabilimento piemontese, ha annunciato che le linee rimarranno fermeal 30 marzo. Inizialmente la fine dellaper2000era prevista il 3 marzo. L’amministratore delegato diCarlos Tavares ha recentemente parlato proprio die di altri importanti impianti italiani del gruppo come quello di Pomigliano d’Arco. Il dirigente ha detto che senza incentivi adeguati che spingano la vendita di auto elettriche in Italia, le due fabbriche potrebbero subire dei tagli di ...