Stavolta Amadeus non fa il Festival woke | “A Sanremo faccio salire i trattori”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Non sarà unmeloniano, come assicura. Ma neppure un’accozzaglia arcobaleno come anno scorso. Bisogna ancora attendere il via dima la musica della kermesse canora sembra essere un pochino cambiata. Non solo perché hanno chiesto a Rosa Chemical di “non baciare nessuno”, come successo anno scorso con Fedez di fronte a milioni di persone e con le conseguenti polemiche del caso. Ma anche perché se iin rivolta dovessero puntare verso l’Ariston, il conduttore sarebbe addirittura pronto a farlisul palco ritenendo “la loro protesta giusta e sacrosanta”. Poco fa si è conclusa la prima conferenza stampa a un giorno dal via dell’evento più atteso della tv italiana. A chi gli chiedeva se il governo avesse chiesto un’edizione più contenuta,...