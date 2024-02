“Stava male da Natale | una febbre alta che non passava mai | così è morto Vittorio Emanuele di Savoia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024)che nonmai. Questi sono ad ora gli unici dettaglia sulla morte didiavvenuta il 3 febbraio ad 86 anni. Lo racconta il Corriere della Sera, che spiega come durante le feste didel 2023 il principe nonbene e aveva questache non se ne andava.divenne infatti ricoverato, anche se l’allontanamento alla moglie Marina Doria l’aveva sconfortato. Moglie che ha poi compiuto indefessa la spola dalla multimilionaria residenza di montagna a Gstaad all’ospedale di Ginevra per stare accanto al marito. L’ultima volta che sono trapelate notizie sulla salute di...