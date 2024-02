Stagione finita per Sofia Goggia | si teme la frattura di tibia e perone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Grave infortunio eper. La campionessa azzurra si è infortunata nel corso di un allenamento a Temù. Siladi, in attesa degli accertamenti che svolgerà a Milano. Un infortunio serio che terrà fuori la fuoriclasse bergamasca dalla Coppa del mondo di discesa libera, dove era al momento in testa. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata:sta per essere trasportata all’ospedale la Madonnina di Milano. I primi soccorsi hanno provveduto ad immobilizzarle la gamba infortunata, e al momento si sta cercando di risolvere il problema della disponibilità di un elicottero per un trasporto rapido. IN AGGIORNAMENTO SportFace.