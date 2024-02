Stagione finita per Sofia Goggia | frattura di tibia e malleolo | “Anche stavolta saprò rialzarmi”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Grave infortunio eper. La campionessa azzurra si è infortunata nel corso di un allenamento, riportando ladile, come evidenziato dagli accertamenti svolti a Milano. Un infortunio serio che terrà fuori la fuoriclasse bergamasca dalla Coppa del mondo di discesa libera, dove era al momento in testa. Traferita a Milano, presso la Clinica La Madonnina,si è sottoposta ad una TAC e a una risonanza magnetica che hanno confermato le fratture, le quali saranno ridotte chirurgicamente nel corso del pomeriggio. L’operazione verrà effettuata dal dottor Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica FISI, in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell’UO ...

Per lei la stagione sportiva dunque finisce qui. La sciatrice è stata trasportata d'urgenza a Milano in elicottero per ulteriori accertamenti sotto la supervisione del responsabile medico Fisi, Andrea ...Siete in trepidante attesa di vedere la nuova stagione di Cobrai Kai Allora abbiamo davvero delle belle notizie per voi!Ma non è finita qui, poiché i giocatori eliminati potranno subito ...che verranno esposte in bella mostra per poter essere ammirate dai giocatori. La nuova stagione di Apex Legends sarà una festa ...