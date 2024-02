Stagione finita per Sofia Goggia | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si è rotta tibia e peronecolleziona coppe e purtroppo spesso anche infortuni. Non c’è pace e tregua per il corpo della sciatrice bergamasca. È di oggi, 5 febbraio, la notizia che la sua: si è infatti rotta, in allenamento a Temù, in provincia di Brescia, tibia e perone. Brutte notizie per l’azzurra e per la sua annata che termina qui. Lache era prima nella classifica di discesa libera non potrà così lottare per la conquista della coppa di specialità. Un brutto infortunio, l’ennesimo per la sciatrice classe 1992 che dopo Milano – Cortina chiuderà la propria carriera. Nel mezzo anche i Mondiali del 2025. Leggi anche:in vacanza: è in dolce compagnia? L'articolo proviene da 361 Magazine.