Stadio Maradona | tifosi recuperano smartphone caduto dalla curva | il video dell’incredibile “panaro” diventa virale

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Allodi Napoli ihanno recuperato con un “” artigianale uno: ildell’impresa èto. Incredibile impresa di alcunidel Napoli durante la partita contro il Verona allo. Dagli spalti superiori, un supporter ha accidentalmente fatto cadere il proprio, che è precipitato nel vuoto. Ipresenti più in basso, in, si sono immediatamente prodigati per recuperare il cellulare. In pochi istanti hanno costruito un rudimentale “”, utilizzando aste per bandiere e nastro ...