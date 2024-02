Sport | presentato il report sullo stato di salute della pratica sportiva

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. – (Adnkronos) – Questa mattina, nella Sala Conferenze di Esperienza Europa ?David Sassoli? di Roma, èil?Gli Italiani e lo?, realizzato dall?Osservatorio permanente, spin-off di FondazioneCity, in collaborazione con Istat, IBDO Foundation e Istituto Piepoli.Alla presentazione sono intervenuti Federico Serra, Presidente dell?Osservatorio Permanente, Fabio Pagliara, Presidente FondazioneCity, Dino Giarrusso, Parlamentare Europeo, Massimo Pronio, Responsabile ComunicazioneRappresentanza in ItaliaCommissione europea, Veronica Nicotra, Segretario Generale Anci, Andrea Lenzi, Presidente CNBBSVPresidenza del Consiglio dei Ministri, Paolo Sbraccia, Vice Presidente Vicario di IBDO Foundation, Roberta Crialesi, Dirigente il Servizio Sistema integrato, assistenza e previdenza Istat e Roberto Lamborghini,Advisor Sg Plus.Un lavoro complesso e articolato, realizzato con i contributi di 28 esperti e 10 parlamentari (Chiara Appendino, Mauro Berruto, Paolo Ciani, Guido Quintino Liris, Simona Loizzo, Paolo Marcheschi, Roberto Pella, Mario Occhiuto, Fausto Orsomarso, Daniela Sbrollini), con un intervento del Ministro delloe dei Giovani Andrea Abodi e con le prefazioni di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, Luca Pancalli, Presidente Del Cip, Claudio Barbaro, Sottosegretario dial Ministero dell?ambiente esicurezza energetica, e Marco Mezzaroma, Presidente.I dati dicono che nel 2022, in Italia, la quota di persone sedentarie, che dichiarano cioè di non svolgere néné attività fisica nel tempo libero, è pari a più di un terzopopolazione. Potremmo dire che siamo un popolo di ?ivi da salotto?. Una fotografia impietosa che riguarda maggiormente il sud e le isole, dove paradossalmente le condizioni climatiche dovrebbero consentire una maggiore attività motoria all?aperto. Il forte gradiente Nord?Sud con i tassi più bassi registrati nelle province autonome di Trento (16,2 per cento) e Bolzano (16,9 per cento) e i più alti in Calabria (59,3 per cento) e Sicilia (59,3 per cento), mostra un?Italia spaccata in diverse realtà geografiche. Analogamente, in altre regioni meridionali piùmetàpopolazione nonné attività fisica: Campania (55,1 per cento), Puglia (54,8 per cento) e Basilicata (53,7 per cento). Inoltre in Sicilia, Calabria e Puglia la graduale diminuzionesedentarietà osservata nell?arco di 20 anni è stata annullata dall?incremento osservato nel 2022. I dati Istat confermano le ben note disuguaglianze sociali, con differenze marcate rispetto al titolo di studio a tutte le età ed in particolare tra le persone adulte di 25-44 anni: nel 2022 la quota di persone con basso titolo di studio che nono attività fisica è oltre il doppio rispetto a quella di chi ha un titolo di studio più elevato (49,7 per cento vs 17,9 per cento). Inoltre nell?arco temporale di venti anni (2001- 2021) la sedentarietà è diminuita in misura maggiore tra le persone con titolo di studio alto accentuando le diseguaglianze sociali.La conferenza è stata anche occasione per presentare il ?FACTSHEET 2023: Analisi comparativa di attività fisica, sedentarietà, obesità e sovrappeso nelle regioni italiane? (https://issuu.com/affaelecreativagroupcom/docs/factsheet 2023 v2),realizzato da FondazioneCity e Osservatorio permanentein collaborazione con Istat, CORESEARCH, IBDO Foundation,Federazione delle società di diabetologia (FeSDI), Open Italy, Bhave, European Association for the Study of Obesity (EASO), Italian Obesity Network (IO-NET), nonché il numero di gennaio dellocity Journal (https://issuu.com/raffaelecreativagroupcom/docs/city jurnal 2024) dedicato al Parere di Iniziativadall?On. Roberto Pella e approvato lo scorso novembre dal Comitato delle Regioni dell?UE su ?Costruire il modelloivo europeo basato sui valori, dal basso verso l’alto: un mezzo per favorire l’inclusione e il benessere sociale dei giovani europei?.?A piccoli passi stiamo completando la ?rivoluzione dolce? che avevamo iniziato e stiamo arrivando alla ?Repubblica del movimento? ? dice Fabio Pagliara, Presidente Fondazionecity – Questodell?Osservatorio permanentefotografa, grazie agli interventi autorevoli di rappresentanti del modo del governo, del parlamento, delloe benessere e del contributo dei dati di Istat, di IBDO Foundation e di Istituto Piepoli, il sentiment dellonel nostro Paese in questa migrazione verso una vera Repubblica del movimento?. ?Quelli presentati oggi sono dati che devono far riflettere su come viene erogata la culturaiva e del movimento nel nostro Paese. ? dichiara Federico Serra, Presidente dell?Osservatorio permanente delloFondazioneCity – Sono molte le differenze che emergono: tra nord e sud, tra le singole regioni, ma anche tra giovani e anziani, donne e uomini ecc. Il dato più significativo, e preoccupante, è quelloscarsa propensione di giovani a fare. I dati Istat confermano le ben note disuguaglianze sociali, con differenze marcate rispetto al titolo di studio a tutte le età ed in particolare tra le persone adulte di 25-44 anni. Nel 2022 la quota di persone con basso titolo di studio che nono attività fisica è oltre il doppio rispetto a quella di chi ha un titolo di studio più elevato (49,7 per cento vs 17,9 per cento). La recente legge che inserisce lonell?articolo 33nostra Costituzione, apre una speranza che avvengano interventi omogeni e organici su tutto il territorio nazionale eliminando un gap territoriale inaccettabile dal punto di vista etico e sociale?.?Gli stessi fattori, che dalla seconda metà del secolo scorso hanno portato all?allungamentovita media fino ai livelli attuali, hanno anche portato, talora obbligato, ad una maggiore attitudine alla sedentarietà – dice Andrea Lenzi, Presidente CNBBSVPresidenza del Consiglio dei Ministri ? ?Per questo, non solo loAgonistico, ma tutta l?Attività Fisica cosiddetta ?Adattata? (alle varie età, al genere, alle patologie, ecc.) rappresenta oggi, assieme alla corretta alimentazione, una vera strategia preventiva, ma anche una terapia per le malattie croniche non trasmissibili (metaboliche, cardiovascolari e polmonari, ecc.). Tale terapia dovrebbe diventare prescrivibile come un vero farmaco e ?somministrabile? a livello di apposite strutture sanitarie nell?ambito di una Terapia Educazionale?.