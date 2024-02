Spogliatoi Gasperini alza il tiro | Questa Atalanta può ancora crescere»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Altro record per Gasp con la Dea: 150 vittorie in serie A. E Mario Pasalic, con 41 gol, è diventato il centrocampista straniero più prolifico della serie A. Ma al tecnico interessa più la sostanza: "Stiamo attraversando un ottimo momento, siamo cresciuti tanto ma abbiamomargini. Aver vinto contro una squadra forte come la Lazio, in questo modo, ci dà forza ed entusiasmo. Pensiamo di essere sulla strada giusta". E: "Se batti queste squadre puoi giocare per le posizioni alte di classifica. In questi ultimi due mesi siamo cresciuti come qualità realizzativa, la squadra è molto cresciuta". L’eroe della serata, De Ketelaere, tiene un profilo basso: "Non pensavo di essere decisivo, ma da inizio stagione sapevo che qui potevo fare del mio meglio lavorando ogni giorno". Fab. Car.