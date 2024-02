“Spettacolare” di Maninni | ecco il testo della canzone di Sanremo 2024

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “”, ildi. E’ un brano onesto e romantico, il cui titolo si riferisce alla voglia di stringersi forte per reagire a «giornate bastarde, quelle che non ce la fai più». La frase da ricordare: «Tutto il mondo è un gabbia di specchi, una partita a scacchi con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Quando Amadeus ha annunciato i nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo 2024 sono stati in tanti a chiedersi chi fosse Maninni , un giovane ... (quotidiano)

Una vera e propria prima volta per Maninni , che per sancire il suo debutto al Festival di Sanremo ha deciso di regalare al pubblico Spettacolare , un ... (dilei)

Vincitore nel 2023 del premio Siae per essere il giovane autore più suonato dalle radio, l’artista canterà insieme a Ermal Meta Non mi avete fatto ... (wired)

Vincitore nel 2023 del premio Siae per essere il giovane autore più suonato dalle radio, l’artista canterà insieme a Ermal Meta Non mi avete fatto niente nella serata del festival dedicata alle cover ...Maninni è in gara alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Spettacolare” (Columbia Records/Sony Music Italy). Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 7 febbraio, il ...Cinque assi del pop italiano in gara al Festival di Sanremo: Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Negramaro, Diodato e Maninni ...