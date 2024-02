“Speriamo non si veda” Grande Fratello | Vittorio | la soffiata a Beatrice | poi il pentimento

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nuova puntata delstasera, lunedì 5 febbraio. In studio, Alfonso Signorini parlerà di quanto successo in casa a Giuseppe Garibaldi, il concorrente che venerdì ha dovuto abbandonare il reality a causa di un malore. È stat ricoverato dopo l’arrivo tempestivo dell’ambulanza chiamata dalla produzione. Garibaldi è stato sottoposto agli accertamenti medici in ospedale e la sue condizioni di salute sono stabili. Uno dei quattro concorrenti in nomination sarà il meno votato e finirà direttamente al prossimo televoto eliminatorio. In bilico ci sono, Letizia,e Stefano. Lunedì sera nessuno uscirà dalla casa, perché il televoto non sarà eliminatorio. Il meno votato però rischierà l’eliminazione nella puntata successiva. “Pernon sarà facile”. ...