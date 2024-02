Specchia – Contro il Milan non giocherei con la difesa a 3

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 febbraio 2024) PAOLOA OTTOCHANNEL: “L’ATALANTA FAVORITA PER IL QUARTO POSTO, AO NONCON LAA TRE”L’allenatore Paoloè intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 20.30: “Del Napoli di ieri, a parte Kvaratskhelia, mi è piaciuto Mazzocchi, che ha dato sprint e gamba su quella fascia, credo che possa essere molto utile anche in futuro al Napoli. Lindstrom in Danimarca giocava mezz’ala, ma con compiti tattici e difensivi quasi nulli. In serie A è diverso e il Napoli, per la situazione che si è creata, non può permettersi di aspettarlo. Gli servirebbe un allenatore bravo nella didattica individuale per crescere. Di Lorenzo sta avendo un calo di rendimento, a mio parere, perché non ha più compiti ...