Spal | un passo da serie D costa l’esonero a Colucci

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Latorna da Lucca con le ossa rotte e cambia nuovamente allenatore: esoneratoe richiamato Mimmo Di Carlo quattro mesi dopo. Al Porta Elisa finisce 2-1 per la Lucchese, che si aggiudica lo scontro diretto infliggendo ad Antenucci e compagni la terza sconfitta di fila. L’allenatore pugliese cambia sette giocatori rispetto alla gara precedente, compiendo anche alcune scelte sorprendenti. Alfonso viene preferito a Galeotti tra i pali, Ghiringhelli debutta nel suo ruolo naturale prendendo il posto di Fiordaliso sulla fascia destra della difesa a quattro, mentre a sinistra esordisce dal primo minuto il 18enne Saiani. In linea mediana il tecnico dà fiducia a Collodel, Carraro e Buchel lasciando in panchina Contiliano, invece in attacco viene lanciato il nuovo acquisto Petrovic, assistito sulle fasce da Rabbi e Dalmonte, quest’ultimo al ...