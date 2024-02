Spaccate a Firenze | nel weekend altri tre locali colpiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 05 febbraio 2024 – Nemmeno l'allarme ha messo in fuga il ladro che nella notte tra domenica e lunedì è entrato all'interno del Bar Bonaiuti di viale Belfiore. Nonostante il suono, l'uomo è rimasto all'interno del locale per dieci minuti, il tempo di mettere sotto sopra tutto e trovare alcune bottiglie di vino. Secondo quanto ricostruito, l'uomo intorno alle 3, è entrato nel bar dopo aver spaccato il vetro con un tombino. Una volta dentro, non avendo trovato spiccioli, ha portato via il registratore di cassa e tre bottiglie di vino. «E’ la quinta volta in un anno – dice la titolare Debra Ann Bonaiuti -, è diventato difficile lavorare in queste condizioni. Abbiamo seriamente paura anche perché nemmeno l'allarme sembra spaventarli, queste persone non hanno paura di nulla». Debra, dopo cinque colpi in un anno, non lascia più monete all'interno del locale che ...