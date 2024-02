Sovere | tragedia lungo l’ex Statale 42 | 35enne muore investito

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 febbraio 2024)nella serata di lunedì (5 febbraio) a, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo essere stato42. La dinamica è ancora da chiarire ma secondo le prime informazioni il, mentre intorno alle 18.20 attraversava a piedi in un un punto poco illuminato al confine con Endine Gaiano, è stato travolto prima da una vettura e poi dopo essere stato sbalzato sull’asfalto da un’altra che proveniva dalla direzione opposta. Inutile l’intervento sul posto di automedica e ambulanza: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I rilievi sono affidati agli agenti della Polizia stradale, con i carabinieri in supporto per dirigere il traffico.