Southampton-Watford FA Cup | 06-02-2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il 28 gennaio a Vicarage Road finì 1-1 e cosìsi ritrovano al St Mary’s per giocarsi il passaggio agli ottavi di finale di FA Cup. Da quel giorno le cose sono andate piuttosto male per gli Hornets che hanno fatto un solo punto in due partite di campionato, mentre i Saints InfoBetting: Scommesse Sportive e

Più Goal che No Goal, l'opzione di scommessa che prevede entrambe le porte violate al triplice fischio dell'arbitro paga 1.62 su Cplay mentre su Better e Goldbet moltiplica la posta per 1.54. Da ...La FA Cup è uno dei tornei di calcio più prestigiosi in Inghilterra, e l’incontro tra Southampton e Watford promette di essere emozionante. Se sei un appassionato di calcio e desideri seguire la ...Di nuovo a confronto dopo l'1-1 del 28 gennaio scorso Southampton e Watford sono pronte a giocarsi nuovamente l'accesso agli ottavi di finale di FA Cup. La squadra allenata da Russell Martin non ha ...