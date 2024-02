Sotttocorona | nuvole e piogge in vista Arriva la fine del clima mite?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un inizio di settimana segnato da alcuni cambiamenti meteo. Ad approfondire la situazione sui cieli italiani è Paolo Sottocorona, esperto di La7, che si collega come di consueto con la puntata odierna, 5 febbraio, di Omnibus e fornisce un quadro del meteo: “C'è questa nuvolosità abbastanza estesa e anche abbastanza intensa, che riguarda però le regioni ad est dell'Italia, che vede poche. La zona più serena, quella che è l'effetto dell'alta pressione, si trova anche su parte dell'Europa occidentale, sul Nordafrica. Quindi abbiamo visto nei giorni scorsi come questa pressione rimane alta, però a volte si rinforza, a volte scende, a volte si sposta un poco, l'Italia per un verso o per l'altro rimane sempre interessata da quest'alta pressione. Che vuol dire? Che il tempo rimane stabile, stabile d'inverno significa non necessariamente soltanto sole, abbiamo avuto ...