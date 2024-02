Sostengo le proteste degli agricoltori | ma attenzione alle posizioni ideologiche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) di Leonardo Botta Sono figlio di contadini. Ho ancora vivi i ricordi di quando, da ragazzino, andavo nel nostro piccolo podere a scavar patate o dare il verderame all’uva con mio padre. O di quando assistevo alla lavorazione della carne dei nostri maialini, che avrebbe fornito la riserva annuale di salumi alla mia famiglia. Nutro perciò un profondo rispetto verso tutto il comparto agricolo e dell’vamento, del quale mi hanno naturalmente colpito lescoppiate in Italia e in Europa in questi giorni. E delle quali ho provato a comprendere le ragioni e, eventualmente, i torti. Ho letto che l’obiettivo dei reclami sono le misure ritenute eccessivamente ambientaliste e fiscalmente vessatorie contenute nella Politica Agricola Comune (PAC) adottata dall’Unione Europea e in specifici provvedimenti dei singoli stati, che mortificherebbero le capacità ...