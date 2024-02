SOS clima | nuovo percorso formativo gratuito organizzato da Deascuola | Italian Climate Network e Cesvi

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 5 febbraio 2024) È in partenza il“SOS”: un ciclo di webinar gratuiti che punta ad approfondire vari aspetti del cambiamentotico. Dedicato a docenti di tutti i gradi scolastici, ilda, l’associazionete, e rientra nel progetto “Zero in Condotta” co-finanziato dall’AICS – Agenziaa per la Cooperazione allo L'articolo .