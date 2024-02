Sorpreso ubriaco nel salotto di casa | la polizia gli ritira la patente | “É la legge”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 Un uomodallasi è vistore la. Non sarebbe certo una notizia degna di nota se l’uomo fosse stato fermato alla guida dell’auto, il problema è che era tranquillamente neldisua, dove aveva alzato un po’ il gomito per festeggiare la nascita del figlio. I fatti Protagonista di questa assurda vicenda è stato un uomo di 38 anni residente ad Arbon, nel cantone Turgovia, e la storia è stata resa nota dal sito locale 20 Minuten. L’uomo stava festeggiando acon alcuni amici la nascita del figlio, quando qualcuno ha bussato al citofono: era la, chiamata dai vicini che si erano lamentati per l’eccessivo baccano. Il 38enne ha mostrato i ...

