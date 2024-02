Sorpassa la coda in contromano | poi minaccia il suicidio quando le viene ritirata la patente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La Spezia, 5 febbraio 2024 -inl’intera colonna di veicoli fermi per un incidente, poi, al momento del ritiro dellada parte della polizia localeil. È successo nel pomeriggio di venerdì, mentre due pattuglie della municipale spezzina erano impegnate nei rilievi di un tamponamento a catena accaduto in via Buonviaggio all’altezza dell’incrocio con via Marconi, gestendo nel contempo la viabilità a senso unico alternato, i due operatori motociclisti si sono accorti di un’autovettura che, proveniente dalla città, sbucava dalla curva distante circa 100 metri procedendo in piena accelerazione e completamentendo l’intera fila di veicoli incolonnati verso Buonviaggio a causa ...