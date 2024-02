SoniVie annuncia di aver completato l' arruolamento nello studio pilota REDUCED-1 con denervazione renale a ultrasuoni tramite TIVUS™

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024)dil'-1 TEL AVIV, Israele, 5 febbraio 2024 /PRNewswire/, azienda israeliana che sviluppa un nuovo sistema terapeutico intravascolare abrevettato (TIVUSTM) per il trattamento di una serie di disturbi ipertensivi, hato il trattamento dell'ultimo paziente con, la sua tecnologia didell'arteria, nell'ambito dellodell'azienda con approvazione IDE da parte di FDA per il trattamento dell'ipertensione (lo-1), in data ...