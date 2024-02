Sondaggio Mentana | Conte dimentichi il sorpasso | dalle cifre una legnata per i 5 Stelle

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nuovofirmato Swg. Enrico, come ogni lunedì, snocciola i numeri dell'ultima rilevazione. Risultato? Giorgia Meloni rimane in testa. Nelle stime di voto del 5 febbraio, Fratelli d'Italia segna un -0,4 per cento rimanendo comunque salda sopra il 28 per cento (28,1). Segue Elly Schlein che questa volta può esultare. Dopo diverso tempo il Pd riceve buone notizie: i dem tornano sopra il 20 per cento con un +0,5. Terzo posto per il Movimento 5. Rispetto al 29 gennaio scorso, Giuseppee grillini non cambiano di una virgola (fermi al 15,9). Insomma, per i pentastellati che attendono con trepidazione ilsul Pd, il "salto" è ancora lontano. E ancora, c'è la Lega di Matteo Salvini che si lascia alle spalle l'8,7 e raggiunge l'8,5 per cento. +0,1 invece per Forza Italia. Il ...