Sondaggi politici | Fratelli d’Italia scende e Pd sale

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) –d'Italia cala, il Pd cresce e si avvicina. E' il duello fotografato dalo Swg per il Tg La7, che fa riferimento alle intenzioni di voto se le elezioni andassero in scena oggi 5 febbraio 2024.d'Italia, il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, cede lo 0,4% eal

L’istituto Swg ha effettuato un nuovo Sondaggi o politico per La7 dopo quello della scorsa settimana. Ebbene, negli ultimi sette giorni il partito di ... (thesocialpost)

Sondaggi politici elettorali oggi 1 febbraio 2024 Sondaggi politici elettorali – La maggior parte degli italiani non voterebbe né Joe Biden né ... (tpi)

Questi sondaggi rendono Netanyahu ancora più pericoloso e irresponsabile ...creare il caos – l’unica situazione in cui prospera politicamente – e mettere i settori dell’opinione pubblica gli uni ...Nel panorama politico statunitense, il nome di Nikki Haley risplende ...specie in vista delle elezioni presidenziali future. Analizzando i sondaggi e le dinamiche delle primarie repubblicane, emerge ...Gli agricoltori vogliono lavorare in aziende agricole sostenibili e si impegnano a utilizzare soluzioni di risparmio delle risorse. Questi sono ...